Réactions des Yankees-Red Sox, Toronto contre Kevin Kiermaier, et qui gagnera les places AL Wild-Card

CC et Ryan discutent de la course AL et analysent le boeuf des Blue Jays avec les Rays sur une fiche de feuille de triche abandonnée

Cette semaine, nous réagissons à un énorme week-end pour les Yankees à Boston qui comprenait une performance de balayage et d’embrayage d’Aaron Judge et de Giancarlo Stanton (1:00). Ensuite, nous récapitulons le drame entre les Blue Jays et Kevin Kiermaier sur une fiche de feuille de triche abandonnée, et CC explique comment il aurait géré la situation (30h00). Enfin, on déplore l’état pitoyable actuel du football new-yorkais (37h00).

Hôtes : CC Sabathia et Ryan Ruocco

Producteurs : Bobby Wagner et Sadye Zillo

