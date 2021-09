Réactions excessives du prix des cartes de la semaine 1 de la NFL, Vlad Jr. contre Ohtani et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse passent en revue certaines des performances clés de la semaine 1 de la saison de la NFL et spéculent sur la valeur des cartes de certains joueurs à l’avenir. Ils discutent également des valeurs des produits récents de la NFL par année en fonction du succès de leurs classes de repêchage. Ensuite, ils parlent de la course AL MVP et pourquoi ils pensent que Shohei Ohtani n’est pas un verrou pour remporter le prix grâce à la poussée de fin de saison faite par Vladimir Guerrero Jr. Ils parlent ensuite brièvement de certains candidats potentiels au Temple de la renommée du baseball. dont David Ortiz et Alex Rodriguez avant de clôturer le spectacle avec des questions sur les sacs postaux.

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple