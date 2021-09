Réactions instantanées de « Shang-Chi et la légende des dix anneaux »

Charles et Van se réunissent pour donner leurs réactions instantanées à la dernière entrée très attendue de la phase 4 du MCU : « Shang-Chi et la légende des dix anneaux » (24:39). Ils parlent des séquences d’action hypnotiques (00:00) ainsi que de la star en petits groupes Simu Liu et de la façon dont il peut être destiné à la grandeur MCU (49:29). Ensuite, ils récompensent leurs scènes de combat préférées, les moments les plus drôles et plus encore (66:20).

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

