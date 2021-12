Réactions instantanées de « Spider-Man: No Way Home »

Sony Images/Marvel

Les Midnight Boys roulent pour l’événement cinématographique le plus attendu de l’année et donnent leurs pensées remplies de spoilers

Les Midnight Boys participent à l’événement cinématographique le plus attendu de l’année et donnent leurs réflexions pleines de spoilers sur Spider-Man: No Way Home (07:17). Ils discutent de la réception précoce du film en tant que plus grand et meilleur film MCU depuis longtemps (25:46). Ils discutent également de leurs moments préférés dans le film, des gros œufs de Pâques, de la scène post-générique massive et bien plus encore. Spoilers à venir et profitez de l’épisode extra-large !

Hôtes : Van Lathan, Charles Holmes

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple