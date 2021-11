Réactions instantanées des «éternels» avec Kumail Nanjiani

Les Midnight Boys sont de retour pour donner leurs réflexions et leurs réactions instantanées au dernier film de Marvel, Eternals (03:08). Ils discutent de ce que les critiques ont dit et donnent leur propre point de vue sur la place du film dans l’univers cinématographique Marvel plus large. Plus tard, Charles et Van sont rejoints par l’acteur Kumail Nanjiani pour poser toutes les questions brûlantes qu’ils avaient juste après avoir vu le film (66:43).

Hôtes : Van Lathan et Charles Holmes

Invité : Kumail Nanjiani

Producteur : Steve Ahlman

Social : Jomi Adeniran

Production supplémentaire : TD St. Matthew-Daniel et Arjuna Ramgopal

