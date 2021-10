Réactions instantanées du ‘joyau de la couronne’ – The Ringer

David et Kaz donnent leur réaction instantanée à Crown Jewel et discutent des moments forts de la soirée, y compris les moments de couronnement de Xavier Woods et Zelina Vega, la triple menace pour le championnat féminin de SmackDown et Roman Reigns contre Brock Lesnar dans l’événement principal. Plus tard, dans une autre édition de Sell or No Sell, les gars discutent des 10 meilleurs classements de lutte féminine de PWI ainsi que de l’Undertaker travaillant avec Pitbull.

Hôtes : David Shoemaker et Kazeem Famuyide

Assistant de production : Jonathan Kermah

