Réactions notables à la décision SCOTUS ACA ⋆ .

La nation a poussé un énorme soupir de soulagement aujourd’hui alors que la Cour suprême a statué en faveur de la Loi sur les soins abordables, alias Obamacare. La décision était un 7-2 surprenant, les juges Alito et Gorsuch étant dissidents.

Voici quelques réactions de tout le pays à cette décision monumentale –

Le tweet ci-dessus a le lien vers l’avis SCOTUS.

C’est une victoire pour le peuple américain. Et oui, c’est toujours un BFD !

Merci Obama

Le principe de la couverture universelle a été établi et 31 millions de personnes ont désormais accès aux soins grâce à la loi que nous avons adoptée, avec des millions d’autres qui ne peuvent plus se voir refuser la couverture ou être facturées plus en raison d’une condition préexistante. – Barack Obama (@BarackObama) 17 juin 2021

L’ACA est là pour rester. Répétez après Schumer…

Aujourd’hui, le peuple américain a encore gagné ! Après plus d’une décennie d’attaques républicaines : L’ACA est là pour rester Et fournir une couverture à 31 millions d’Américains Et maintenant, nous nous appuyons sur cela pour établir, une fois pour toutes, les soins de santé comme un droit fondamental de chaque Américain. – Chuck Schumer (@SenSchumer) 17 juin 2021

Le sénateur Schumer annonce sur le parquet du Sénat. Une fois de plus « L’ACA est là pour rester. »

L’ACA est un pilier de la maison que nous avons construite, avec Medicare, Medicaid et la sécurité sociale.

Ce n’est que la 3ème fois, mais SCOTUS va définitivement dans la bonne direction –

Est-ce que c’est la pénalité de mandat individuel de 0 $ qui l’a fait ?

Nous avons encore des kilomètres à parcourir –

.@harrisonjaime : « L’ACA est là pour rester. Grâce à @POTUS et à l’American Rescue Plan, nous avons déjà constaté des progrès historiques cette année avec plus d’Américains désormais couverts par l’ACA que jamais auparavant. Et nous continuerons à nous battre pour élargir l’accès et réduire les coûts pour encore plus de familles. pic.twitter.com/gFkWxy8eY1 – Daniel Wessel (@da_wessel) 17 juin 2021

L’ACA est la loi du pays et elle sera défendue.

Depuis plus d’une décennie, l’#ACA est la loi du pays, et la décision d’aujourd’hui renforce ces protections pour les générations à venir. Nous nous battrons toujours pour défendre l’accès à la couverture santé abordable dont dépendent les Américains. #ProtégerNosSoins – NY AG James (@NewYorkStateAG) 17 juin 2021

Oui, cela fait 11 ans, 2 mois, 24 jours depuis qu’Obamacare est devenu la loi du pays –

La bonne décision en effet.

Merci encore Géorgie.

La décision SCOTUS d’aujourd’hui renforce davantage le fait que l’#ACA est la loi du pays. C’est une énorme victoire pour les millions de personnes qui comptent sur cette couverture critique. Alors que nous sortons de cette pandémie mortelle, il reste vital que nous continuions à protéger et à élargir l’accès aux soins de santé en GA et à l’échelle nationale. https://t.co/MxCweklxdL – Le sénateur révérend Raphael Warnock (@SenatorWarnock) 17 juin 2021

Les experts de la santé respirent à nouveau –

Excellente nouvelle Pour la 3e fois, la Cour suprême des États-Unis se prononce en faveur de l’Affordable Care Act Le système de santé américain a de vrais problèmes Donc 11 ans après la promulgation de l’ACA Il est maintenant grand temps d’attendre avec impatience de résoudre ces problèmes au lieu de relire le passé https://t.co/OlrQprk2Ti – Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) 17 juin 2021

L’ACA fonctionne.

RUPTURE : La Cour suprême vient de lancer une contestation de la Loi sur les soins abordables ! 🙌 L’ACA a tant fait pour élargir l’accès aux soins de santé, et le combat est loin d’être terminé. – NARAL (@NARAL) 17 juin 2021

ACA protège des millions.

ACA rend les soins de santé abordables.

La décision d’aujourd’hui est une victoire importante pour tous ceux qui estiment que le système de santé est trop coûteux et couvre trop peu de personnes. #ACA — AFL-CIO 🏳️‍🌈 Passez le #PROAct (@AFLCIO) 17 juin 2021

Bernie a des kilomètres à parcourir avant de s’endormir !

La décision du tribunal de ne pas annuler l’ACA et de rejeter 31 millions d’Américains de leurs soins de santé est la bienvenue. Mais ce n’est pas suffisant. Les soins de santé sont un droit humain, pas un privilège. Nous devons nous joindre aux autres grands pays pour garantir des soins de santé pour tous et adopter l’assurance-maladie pour tous. https://t.co/rubzvwuqgW – Bernie Sanders (@SenSanders) 17 juin 2021

Il h!

Transmettez-le !

Juge Breyer, bravo. Êtes-vous déjà prêt à profiter de la retraite?

Très bonne journée pour le juge Breyer. Obamacare survit dans une opinion majoritaire qu’il a rédigée, tout comme l’approche principale du libre exercice de la religion (quoique à peine). Peut-être un bon jour pour prendre sa retraite ? – Rick Hasen (@rickhasen) 17 juin 2021

Oui, comme l’a dit Biden, c’est un BFD.

C’est fini ? Ce n’est jamais fini, le combat avec les forces du fascisme et de l’anti-américanisme continuera. Nous avons des kilomètres à parcourir avant de dormir. Mais cela a été une bonne semaine pour l’humanité jusqu’à présent et nous devons continuer à marcher vers notre destination d’une Union plus parfaite.

