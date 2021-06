Réactions royales à l’arrivée de Lilibet Diana

De leur côté, les ducs de Cambridge ont également félicité le couple pour l’arrivée de leur bébé. « Nous sommes ravis de l’heureuse nouvelle de la naissance de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie “.

Nous sommes tous ravis de l’heureuse nouvelle de l’arrivée de bébé Lili. Félicitations à Harry, Meghan et Archie. – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 6 juin 2021

Pendant ce temps, Buckingham Palace a publié une déclaration qui disait : “La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont été informés et sont ravis de la nouvelle. Lilbet est la onzième arrière-petite-fille de Sa Majesté.”.