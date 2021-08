Read On, l’étui mobile avec lunettes de lecture ultra-fines intégrées | La technologie

Le mobile est partout… mais comme tout est petit et flou sur ce petit écran !

Nous utilisons de plus en plus le mobile, mais pour beaucoup de gens c’est un effort qui augmente au fil des années. La vue rapprochée s’estompe avec l’âge, et il devient de plus en plus difficile de lire les textes et de distinguer les icônes sur ces écrans de 6 pouces.

Bien sûr, c’est pour ça que les lunettes de lecture existent (qui en ont de plus en plus besoin des jeunes), mais il faut toujours les avoir dans sa poche, et quand on utilise son mobile n’importe où tu finis par les laisser quelque part, ou pire, tu les perds.

La loi de Murphy nous dit que vous ne trouverez jamais vos lunettes au moment où vous en avez le plus besoin… à moins que vous ne les transportiez dans l’étui du téléphone. Comment est-ce possible? Vous pouvez le voir dans cette vidéo…

Read On est une coque iPhone qui intègre des lunettes de lecture ultra-fines.

Ces verres ne font que 3,7 mm d’épaisseur, ainsi la coque à lunettes n’ajoute que 4 mm à l’épaisseur du smartphone. C’est un petit sacrifice pour pouvoir lire ce qui est à l’écran.

Ils ont été créés par la designer Sandra Kaufmann et l’artiste Monika Fink. Non seulement ils sont élégants, mais grâce à leur design complètement plat, avec les branches pliées, ils atteignent à peine 3,7 mm d’épaisseur.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

La couverture Continuer à lire Il est vendu dans les couleurs rouge et noir, et les verres sont également noirs ou transparents.

Ce Coque iPhone avec lunettes de lecture intégrées est disponible dans les versions pour le iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Bien sûr, les lunettes de lecture doivent être prescrites, donc Read On est vendu avec verres déjà gradués pour 1, 1,5, 2 et 2,5 dioptries.

Mais le plus surprenant est le prix. Bien qu’il s’agisse d’un produit suisse et qu’il comprend des lunettes de lecture de prescription de marque, Cette coque iPhone ne coûte que 49 euros environ.

Il vient d’être mis en vente, donc si vous êtes intéressé il est disponible en magasin sur son site internet.