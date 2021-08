Reading et Leeds vont offrir des vaccins Covid aux festivaliers ⋆ .

Des jabs seront proposés lors d’événements en direct pour rendre le vaxxing plus «pratique»

Les festivaliers auront accès aux vaccins aux festivals de Reading et de Leeds ce week-end.

Le NHS England a déclaré que le Covid jab sera disponible dans les cliniques pop-up sur les deux sites, permettant aux participants de ” prendre un jab aussi facilement qu’une bière ou un hamburger “.

Les événements ont été annulés l’année dernière, mais auront désormais lieu du 27 au 29 août, avec en tête d’affiche Stormzy, Post Malone et Liam Gallagher.

Exhortant les festivaliers à se faire vacciner, le Dr Nikki Kanani, médecin généraliste et responsable adjoint du programme de vaccination du NHS England, a exhorté les fêtards à profiter des sites de Reading et de Leeds, car le personnel et les bénévoles ont «travaillé sans relâche» pour rendre les jabs «pratiques» et accessible.

Elle a déclaré: ” C’est formidable de voir le retour de la musique et des performances en direct, et alors que les festivaliers se dirigent vers la scène principale ce week-end pour voir leurs têtes d’affiche préférées, j’exhorte également tous ceux qui ne l’ont pas fait à ajouter la ” tente à vaccins « à leur itinéraire de festival pour obtenir ce vaccin salvateur comme la meilleure protection que nous puissions obtenir contre le coronavirus. »

La nouvelle d’une «tente à vaccins» intervient après que les festivals ont fait la une des journaux récemment, les participants ayant été testés positifs pour Covid plus tard.

Liam Gallagher fera la une du festival en offrant des jabs aux participants (Photo : Redferns)

Les responsables de la santé enquêtent sur 4 700 cas de coronavirus soi-disant liés au festival Boardmasters, qui a eu lieu à Cornwall il y a deux semaines.

Ailleurs, après le festival Latitude, les chiffres du gouvernement montrent que plus de 1 000 participants ont ensuite été testés positifs.

Des vaccins ont été mis à disposition sur les sites des deux festivals.

Le gouvernement et le NHS encouragent les jeunes à se faire vacciner (Photo: Redferns)

Plus d’un demi-million de jeunes de 16 et 17 ans en Angleterre ont maintenant reçu leur première dose du vaccin contre le coronavirus.

L’offre de jab à Reading et à Leeds fait suite à des efforts importants pour encourager les jeunes à recevoir un double jab, car plus d’un demi-million d’adolescents de 16 et 17 ans en Angleterre ont maintenant reçu leur première dose. Des jabs sont également disponibles dans les boîtes de nuit, les stades de football et les lieux de culte.

Plus : Coronavirus



Le NHS England a déclaré que toute personne sous l’influence de l’alcool ou de drogues ne recevrait pas le vaccin lors des événements.

Sajid Javid, le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, insiste sur le fait que prendre un rendez-vous pour le vaccin est «l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour vous protéger et protéger vos proches».

