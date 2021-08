Reading Football Club signe Alen Hailovic

27/08/2021 à 18:17 CEST

Il lui en reste de moins en moins le marché d’été se termine, et comme raison pour cela, les derniers mouvements sont en cours, le dernier d’entre eux a été la signature d’Alen Halilovic. Le milieu de terrain croate a signé pour une saison avec Reading, du deuxième anglais.

Après avoir été libre et non arriver à conclure un accord de renouvellement Avec Birmingham, Alen Halilovic s’est mis au travail à la recherche d’une équipe qui le voulait pour cette saison et celle choisie a été l’un des rivaux les plus directs. Le Croate rejoint l’équipe de Reading avec le championnat commencé et en route pour la cinquième journée.

La carrière d’Halilovic a commencé dans le Le Dinamo Zagreb fait ses débuts à seulement 16 ans, étant l’un des plus jeunes débutants de l’histoire du club. En plus de devenir la plus jeune débutante, à 16 ans également, dans l’équipe nationale croate. Derrière cela, passé au FC Barcelone qui a parié sur lui et a fini le signer pour 5 millions d’euros en 2014 avec seulement 17 ans.

De là, le Croate a traversé diverses équipes et missions jusqu’à ajouter un total de sept équipes différentes parmi lesquelles AC Milan, Las Palmas, Sporting Gijón et Heerenveen. A 25 ans, celui qui faisait partie des grands jeunes talents européens, a réussi lors de la dernière campagne à jouer 17 rencontre avec un objectif dans la catégorie.

Lors de la présentation du joueur le directeur exécutif de Reading Je parle de ce que Halilovic apporterait à l’équipe. “Il ajoutera plus de profondeur à notre équipe et apportera avec lui une grande créativité qui ne peut que profiter à l’équipe.», a-t-il déclaré. Il a été rejoint par l’entraîneur Velijko Paunovic qui voulait également parler de la nouvelle signature : « La créativité dans n’importe quelle équipe est vitale et Alen est un milieu de terrain offensif intelligent avec une vision et beaucoup de talent. Même s’il vient d’avoir 25 ans, la chose la plus importante est qu’il a une expérience de championnat sur son CV et qu’il a joué professionnellement dans toute l’Europe et pour votre pays, la Croatie. Je suis très heureux d’avoir pu amener Alen au club et j’ai hâte de travailler avec lui au camp d’entraînement.”

Enfin, le président exécutif a pris la parole, Dayong Pang: « Nous sommes ravis d’amener Alen au club. Il ajoutera plus de profondeur à notre équipe et apportera avec lui beaucoup de créativité. cela ne peut que profiter à l’équipe. Je suis ravi de l’accueillir à Reading et de le voir représenter les Royals très bientôt !”.