Ready or Not affirme son niveau scolaire, perd son éditeur

Kotaku rapporte que le jeu de tir tactique à la première personne inspiré du SWAT Prêt ou pas de Void Interactive se sépare de son éditeur, Team17. La séparation intervient après une réponse controversée de l’équipe à un article de Reddit demandant si Void mettrait en place un niveau de tir scolaire dans une future mise à jour. La réponse était « tu ferais mieux de croire que ça va ».

La raison de la scission a été pratiquement confirmée après que la nouvelle de cette réponse a commencé à prendre de l’ampleur et que Void a publié une déclaration destinée à désamorcer la situation.

Il est à noter qu’il est fait mention de rappeler aux membres de l’équipe de traiter les sujets délicats avec soin : « Nous avons récemment dû rappeler à certains membres de l’équipe le soin requis en discutant de ce matériel maintenant et de manière continue. » C’est ce qui se rapproche le plus de la déclaration pour admettre catégoriquement que quelqu’un de l’équipe a foiré. La déclaration réitère également comment elle travaille en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour rendre le jeu aussi réel et considéré que possible. Étant donné que les relations de nombreuses personnes avec la police sont devenues de plus en plus controversées, on pourrait affirmer que l’ensemble du concept du jeu est chargé. Ajoutez à cela le traumatisme supplémentaire de l’épidémie de tirs dans les écoles aux États-Unis et vous obtenez un ensemble explosif de thèmes que même ceux qui les traitent avec le plus de soin pourraient tâtonner.

Ready or Not a été annoncé il y a plusieurs années et a été repris par Team17 en mars dernier, avec un accès anticipé sur Steam sans qu’une date de sortie ne soit annoncée. C’était la même formule que Team17 a utilisée pour son autre tireur d’équipe Hell Let Loose. Maintenant, les plans futurs pour le jeu sont incertains, bien que Void soit convaincu qu’il peut se frayer un chemin par lui-même.