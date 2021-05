Ready Player One Cast: ce que font les acteurs maintenant

Tye Sheridan (Wade Watts / Parzival)

En tant que Wade Watts, c’est-à-dire Parzival, un passionné de Gunter qui recherche frénétiquement des indices cachés à l’intérieur de l’OASIS afin de débloquer la fortune perdue de James Halliday, Tye Sheridan a joué le protagoniste masculin dans Ready Player One de Steven Spielberg. Plus particulièrement, Sheridan a fait ses débuts dans le chef-d’œuvre de Terrence Malick, The Tree of Life. Plus tard, il a reçu son premier rôle principal dans Mud de Jeff Nichols. De plus, Sheridan joue Scott Summers, c’est-à-dire Cyclops, dans la série de redémarrage X-Men, qui comprend X-Men: Apocalypse, X-Men: Dark Phoenix et Deadpool 2. De plus, Sheridan peut être vu dans Joe, The Yellow Birds, Guide des scouts de l’apocalypse des zombies, de l’expérience de la prison de Stanford et de la montagne.

Plus récemment, Tye Sheridan a titré le drame spatial, Voyagers. De plus, Sheridan est apparu dans The Night Clerk (qu’il a également produit), Quibi’s Wireless et le jeu vidéo Madden NFL 21. Ensuite, il sera vu dans The Card Counter de Paul Schrader. En ce moment, l’acteur tourne un rôle dans The Tender Bar de George Clooney. De plus, Sheridan est inscrit pour jouer dans Black Flies and The Things They Carried.