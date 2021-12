Il est bien connu que l’une des rares réalisations manquantes à la carrière épique de L’OMS est un single n°1 au Royaume-Uni. Mais il y a une sortie en tête des charts dans leur histoire que certains de leurs fans des derniers jours pourraient ne pas connaître. Le 17 décembre 1966, le groupe s’est hissé au sommet du palmarès des EP dans leur pays d’origine avec le disque Ready Steady Who à cinq titres.

Sorti en novembre, l’EP était un précurseur de leur deuxième album A Quick One et le nouveau single « Joyeux Jacques ». Cela est sorti en même temps que ce LP, mais n’y figurait pas. Ready Steady Who a été publié par Reaction Records pour maximiser la publicité de la récente apparition de The Who dans leur propre édition spéciale de la série télévisée à succès Ready Steady Go! L’EP ne comportait pas réellement ces performances, mais des réenregistrements en studio ont été effectués peu de temps après.

Les sorties d’EP donnaient souvent aux groupes l’occasion d’expérimenter et de s’amuser, au-delà de la discipline de leurs singles et de leurs engagements d’album, et c’était certainement le cas sur un disque qui avait The Who refaisant un thème télévisé et même couvrant les garçons de la plage.

La face A comportait deux Pete Townshend chansons, « Disguises » et « Circles », tandis que le flip avait le groupe couvrant la chanson thème de Neal Hefti de la populaire série américaine Batman de l’époque. Ils ont également fait « Bucket T » et « Barbara Ann » de Jan & Dean, cette dernière d’abord réalisée par les Regents mais connue des Who et de leurs fans britanniques dans la version des Beach Boys.

Le disque est entré dans les charts EP – une liste des 10 meilleurs – à la 7e place fin novembre, ironiquement alors que les Beach Boys étaient non seulement n°1 avec Hits, mais aussi n°3 avec God Only Knows. La sortie de Who a grimpé à 3, puis à 2, et a atteint le sommet d’un graphique de la mi-décembre avec d’autres sorties intéressantes.

Ils comprenaient le titre posthume A Christmas Card From Jim de la légende country Jim Reeves, l’acteur de nouveauté Singing Postman’s First Delivery et les grands instrumentistes britanniques les Shadows’ Thunderbirds Are Go. Cet EP a été inspiré par l’apparition des versions marionnettes du groupe dans la version long métrage de la série d’aventures de marionnettes Thunderbirds de Gerry Anderson. Les Ombres en marionnettes et les Who faisant Batman. Tout s’est passé sur la scène pop britannique de 1966.

