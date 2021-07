Réaffirmer comme premier contre le Canada

31/07/2021 à 19h00 CEST

La délégation espagnole de basket-ball féminin vise la troisième victoire dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2020 contre un Canada qui a fait ses devoirs face à la Corée du Sud et qui compte aussi sur lui pour être en phase finale. L’équipe de Lucas Modelo a battu la Corée du Sud au premier match et la Serbie au deuxième match et ils veulent oublier le cauchemar du dernier Eurobasket.

L’Espagne a certifié contre la Serbie (85-70) son favoritisme pour les médailles à ces Jeux Olympiquess. L’actuel vice-champion olympique veut réitérer l’exploit de Rio de Janeiro et atteindre la grande finale de Tokyo 2020. Les États-Unis sont sans aucun doute le rival le plus redoutable des Espagnols : les Nord-Américains ajoutent six médailles d’or consécutives et visent la septième.

L’équipe espagnole est pratiquement en quarts de finale et pourrait même être première du groupe si elle perd par moins de neuf points chez les Canadiens. La vengeance contre la Serbie est venue au meilleur moment possible, avec un récital de la ligne canarienne de trois Maite Cazorla, qui a inscrit un total de cinq triplés, dont plusieurs à des moments clés du match.

Alba Torrens et Astou Ndour, les leaders de l’équipe nationale

L’Espagne défend la médaille olympique et est l’un des principaux favoris pour atteindre la grande finale. Les Espagnoles Alba Torrens et Astou Ndour ont une nouvelle fois mené l’équipe à la victoire avec respectivement 25 et 20 points. D’autres écoles secondaires ont également fait des doubles chiffres, comme Maite Cazorla (17) et Cristina Ouviña (10).

Le centre de Valencia Basket, Laura Gil, s’est imposé dans la zone avec un total de 20 rebonds, dont 14 en phase offensive. Avec 36 minutes sur la piste, les Espagnols ont soutenu l’Espagne dans les secondes chances et l’une des clés de la victoire contre les Serbes.