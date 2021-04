Reagan soutiendrait les mutilations génitales transgenres ⋆ 10z viral

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, vient de tirer un Kristi Noem. Non seulement le gouverneur a opposé son veto lundi à une mesure visant à interdire les mutilations génitales et les traitements hormonaux pour les mineurs – qui a été annulée mardi par la législature majoritairement républicaine – mais il est allé sur Fox News mardi soir et s’est ridiculisé. Il a doublé.

En s’appuyant sur le fait que l’adoption de la Save Adolescents From Experimentation Act, HB 1570, fait de l’Arkansas le premier État à interdire aux médecins d’administrer des traitements hormonaux et des inhibiteurs de la puberté aux enfants, Hutchinson a tenté de convaincre Tucker Carlson que c’était un exemple de dépassement du gouvernement. . «Cela va beaucoup trop loin», a déclaré Hutchinson.

Carlson a posé à Hutchinson une question assez simple: «Pourquoi pensez-vous qu’il est important pour les conservateurs de s’assurer que les enfants peuvent bloquer leur puberté, [and] être castré chimiquement? Pourquoi est-ce une valeur prudente? » La réponse du gouverneur montre à quel point il est déconnecté de la réalité. Ou, comme de nombreux conservateurs le répètent aujourd’hui, Hutchinson a montré qu’il ne savait pas «quelle heure il est».

«Je reviens à William Buckley, je reviens à Ronald Reagan, aux principes de notre parti, qui croit en un rôle limité du gouvernement», a déclaré Hutchinson. «Sommes-nous en tant que parti en train d’abandonner un rôle limité du gouvernement et de dire que nous allons invoquer la prise de décision du gouvernement au-dessus et au-dessus des médecins, au-delà des soins de santé, au-dessus des parents?»

Le gouverneur de l’Arkansas semble méconnaître complètement le conservatisme, qui est enraciné dans les idées du bien commun et de la loi naturelle. Le bien commun signifie que les législateurs ont intérêt à ce que les politiques maléfiques et de mauvaise foi ne soient pas adoptées au détriment des citoyens américains. La morale existe et le gouvernement a un rôle à jouer pour les renforcer. C’est pourquoi le meurtre et la maltraitance d’enfants sont illégaux et devraient l’être.

Hutchinson cite Buckley, mais alors que Buckley croyait certainement en un gouvernement limité, invoquer le fondateur de la National Review pour soutenir ce type de veto est absurde. Le livre de 1990 de Buckley, «Gratitude», exposait l’idée d’un «service national» pour que les enfants servent les intérêts américains, en l’alignant sur le camp d’Edmund Burke qui détermine les institutions civiques nécessaires pour être protégés par un gouvernement moral et juste. Buckley a compris que le gouvernement et les institutions ont un certain rôle dans l’inculcation de la vertu.

Un gouvernement limité ne signifie pas que les gouvernements ne parviennent pas à protéger le droit naturel d’un enfant d’être à l’abri de la mutilation, même aux mains de ses parents. C’est une oblitération complète et une mauvaise utilisation du terme. Un gouvernement limité est par définition un gouvernement qui se restreint au service des droits naturels. Un gouvernement limité ne veut pas dire pas de gouvernement, mais un gouvernement limité à ses propres fins, qui reste dans ses limites. L’une des utilisations appropriées du gouvernement est de protéger les enfants contre la destruction physique littérale. Un gouvernement limité a donc le devoir d’agir précisément là où Hutchinson prétend qu’il ne devrait pas.

Hutchinson a déclaré lundi que le projet de loi était le résultat «de la guerre culturelle» pour affirmer que ce n’était pas le bon choix à poursuivre. Mais en reconnaissant la guerre culturelle qui sévit dans toute l’Amérique et en affirmant que les conservateurs devraient rester à l’écart comme des bouffons de cour dans le royaume de gauche, il se révèle inapte à être un leader en ces temps compliqués.

Ainsi, au nom d’un gouvernement limité, Hutchinson a affirmé que l’adoption d’un projet de loi pour empêcher les enfants d’être mutilés «mettrait encore plus ces jeunes en danger». Pour étayer cette affirmation, Hutchinson a déclaré à Carlson que les «conservateurs» doivent se retirer afin de «ne pas nous invoquer dans toutes les positions de la société». Ce qu’il comprend mal, c’est que lorsque la gauche envahit la sphère privée pour en faire un autre endroit où elle revendique la domination, la droite doit répondre et leur dire de sortir.

Agir autrement, c’est faire preuve de lâcheté au moment où il faut du courage. C’est échouer à maintenir un gouvernement limité en repoussant et en retenant de force ceux qui voudraient l’étendre à toutes les facettes de la vie.

Si les républicains se cachent lorsque les gauchistes tentent de ruiner la vie privée des Américains ordinaires, la société deviendra un endroit infernal et la foule gagnera. Si le gouverneur applique son aphorisme tordu à toutes les lois et crises auxquelles notre temps est confronté, il est impossible de dire ce que deviendrait notre pays. Dans cette ligne de pensée, les républicains se tordront les pouces et chanteront kumbaya parce que la vie est belle et Reagan était autrefois le président des États-Unis tandis que la théorie critique de la race et les grandes technologies détruisent notre société, car un gouvernement limité semble dandy sur un autocollant de pare-chocs.

L’une des fonctions de base d’un bon gouvernement est de prendre des mesures raisonnables pour protéger les gens contre les blessures corporelles et les enfants contre la prédation. Hutchinson nie absurdement qu’il ait un rôle à jouer pour assurer la «protection», comme le dit Carlson, des «enfants contre une procédure qui change la vie». Pourtant, lorsque ses arguments peuvent être aussi facilement appliqués à quelque chose comme l’interdiction du viol d’enfants, dont toute personne sensée se rend compte qu’il s’agit d’une «question privée» dans laquelle le gouvernement a le devoir de «s’impliquer», il est temps pour le gouverneur et toute autre personne sa ligne pour repenser leur philosophie.

Il ne s’agit pas d’une expansion du gouvernement, mais de l’un des devoirs fondamentaux du gouvernement de protéger les enfants vulnérables des personnes qui souhaitent profiter financièrement et professionnellement de la destruction de leur corps. La thèse du gouverneur selon laquelle les médecins devraient être capables de mutiler les parties du corps des enfants au nom d’un gouvernement limité montre qu’il est temps pour quelqu’un de beaucoup moins ignorant et moralement creux de diriger le grand État de l’Arkansas.