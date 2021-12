Real Betis de Europa League: programme et où regarder à la télévision

12/05/2021 à 18:36 CET

Le dernier jour de la L’Europe  marque la fin de la phase de groupes et laisse place à la vraie compétition, où la deuxième ligne offensive des équipes européennes décidera qui est choisi pour remporter le titre cette année. C’est l’une des compétitions les plus importantes de l’histoire du football, avec sa sœur aînée, la Ligue des champions. Dans ce cadre, ils seront confrontés à la Celtic et Real Betis, au Celtic Park.

La Real Sociedad est dans une situation difficile, car elle doit battre le PSV pour prendre sa place dans la prochaine phase de la Ligue Europa. Il a 6 points et le PSV avec 8, donc seule la victoire en vaut la peine. De son côté, le Betis est déjà classé mathématiquement pour la phase suivante, quoi qu’il fasse et il est très difficile de passer comme premier du groupe, donc rien n’est joué.

HORAIRE ET O VOIR LA 6e JOURNÉE DE LA PHASE DE GROUPES DE L’UEFA EUROPA LEAGUE

Les deux équipes affronteront le Jeudi 9 décembre à 21h et peut être pleinement apprécié via la Ligue des champions Movistar.