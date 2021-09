Real Betis de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

20/09/2021 à 13:13 CEST

LaLiga Santander C’est l’une des ligues les plus exigeantes et les plus suivies au monde. Cette année, malgré le fait que de très grands poids lourds des équipes de tête aient quitté le pays, la situation reste assez intéressante, il y a une grande compétitivité pour remporter le championnat de la ligue. Dans ce cadre, ils s’affronteront dans le sixième journée de LaLiga Santander les Osasuna et le Real Betis dans un match qui se jouera à El Sadar, Pampelune.

Seulement quinze points ont été distribués dans lesquels nous avons été cette saison, mais nous commençons déjà à voir des équipes qui se démarquent du haut comme Real Madrid, Barcelone, Valence, Real Sociedad et Atlético de Madrid. Deux équipes madrilènes sont en tête du classement (Real Madrid et Atlético de Madrid) suivies de près par un Valence qui s’incline à la dernière minute face au Real Madrid.

D’autre part, dans la partie inférieure de la compétition de ligue, nous trouvons le Celta de Vigo, Getafe et Deportivo Alavés. Sur ces trois, seul le Celta a marqué un point.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR SIX DE LALIGA SANTANDER

Nous pouvons profiter du jeu sur Jeudi 23 septembre de cette année 2021 à 19h30.. De plus, il peut être suivi à la télévision à travers Movistar + et Mitele Plus.