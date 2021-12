Real Betis | Sergio Canales : « Nous n’avons pas peur des grands défis »

14/12/2021 à 17:01 CET

L’international espagnol Sergio Canales, Quoi a renouvelé son contrat avec le Real Betis ce mardi jusqu’en juin 2026, il a assuré que ni lui ni ses compagnons ils ont « peur des grands défis » qui se profile devant une équipe qui est « dans un très bon moment », puisqu’elle est troisième de la Liga.

CanauxCependant, il a précisé lors d’une conférence de presse que «il y a encore beaucoup« d’ici la fin de la saison, mais sans cacher son envie de »continuer à donner de la joie aux Bétique » parce que dans l’entité « vous respirez l’ambition » et il a un « hobby avec une passion qui ressemble à » ce qu’il ressent quand il joue : «Je viens de l’autre bout de l’Espagne, mais je me sens comme à la maison« , a souligné le milieu de terrain cantabrique.

L’homme de Santander, qui aura 31 ans le 16 février prochain, a déclaré avoir appris la philosophie « de ne pas se fixer d’objectifs« de son entraîneur, le Chilien Manuel Pellegrini, car il considère que « il n’y a pas besoin de mettre des toits, mais de continuer à vouloir être meilleur « pour « faire des choses importantes », même s’il a prévenu que « le football est très compliqué ».

Canales était « éternellement reconnaissant » pour « l’amour incroyable » qu’il a reçu depuis son arrivée au Betis, avec qui « il a été très simple » de parvenir à un accord à renouveler avec une clause de résiliation de 1 000 millions d’euros qui traduit que « les deux parties sont claires » qu’elles souhaitent prolonger leur relation « de nombreuses années ».

Pour sa part, le président du club, Ange Haro, a décrit le Cantabrique comme « un joueur unique, un crack » Quoi « incarne les valeurs du Betis« , il espère donc » l’avoir ici le plus longtemps possible » et se sent » fier de renouer avec cette relation » qui contribue à ce que » les Betis soient heureux « . Haro Il considérait « normal que les fans soient suspendus, d’être satisfaits quand les choses vont bien et en colère ou tristes quand les choses vont mal.

De même, le directeur sportif du Betis, Antonio Cordon, défini la figure de Sergio Canales Quoi « un exemple d’amélioration pour leurs pairs et pour la carrière », en raison des « problèmes de blessures qu’il a résolus », et a ajouté : « en plus de cela, il joue très bien au football et, pour cette raison, le club a fait un effort. Il est le meilleur signataire et nous l’avons ici » dit le Badajoz.