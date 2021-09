Real Betis vs Barcelona Women, Primera Divisón: Blog en direct, mises à jour, objectifs, temps forts

C’est l’heure du deuxième match féminin de la saison à Barcelone ! Le tout-conquérant du Barça Femení prend la route pour la première fois lors de la campagne 2021-22 alors qu’il se rend à Séville pour affronter le Real Betis.

C’était comme d’habitude pour les vainqueurs de Treble lors du premier match de la saison alors que le Barça dominait Tenerife à domicile, s’imposant 5-0 avec une performance aussi bonne que celle que nous avons l’habitude de voir des dames Blaugrana. Le défi est maintenant de continuer à dominer, et voyager au Betis n’est jamais facile – pour les hommes ou les femmes.

C’est le dernier match avant la trêve internationale pour le Barça Femení, et ils aimeraient y participer avec deux victoires sur deux et la première place du classement. Cela devrait être amusant, et vous êtes invités à nous rejoindre pour suivre et commenter toute l’action. Vamos !

INFO MATCH

Compétition/Journée: 2021-22 Primera Division, 1re journée

Date/Heure: samedi 11 septembre 2021, 12h30 CET (Barcelone), 11h30 BST/WAT (Royaume-Uni et Nigeria), 6h30 ET, 3h30 PT (USA), 16h IST (Inde)

Lieu: Estadio Municipal Felipe del Valle, Séville, Espagne

COMMENT REGARDER, STREAM BARCELONA WOMEN

Comment regarder à la télévision: Barça TV (Espagne), autres

Comment diffuser: BarçaTV+ (abonnement, monde entier), autres

Règles du fil de match

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque vous rejoignez nos discussions de jour de match :

Même si l’arbitre est nul ou qu’on perd le match, regarder les jurons. C’est juste inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de streaming illégaux. Ceux qui le font seront prévenus, et ceux qui publient des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns avec les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser les uns les autres.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours, quelle que soit la compétition, VISCA EL BARÇA !