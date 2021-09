Real Betis vs Barcelone, Primera División: score final 0-5, le Barça Femení ouvre les vannes en seconde mi-temps, gagne à nouveau

Les Barcelona Women ont poursuivi leur parfait début de saison avec une deuxième victoire consécutive 5-0 en Primera División, cette fois contre le Real Betis lors de leur premier match à l’extérieur de la campagne. L’équipe locale s’est battue avec acharnement et a survécu à la pression du Barça pendant presque toute la mi-temps, mais les Blaugrana ont ouvert les portes en seconde période et ont remporté une deuxième victoire en deux matchs.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Betis est sorti avec une défense de cinq femmes et a garé le bus dès le départ, essayant de ralentir le rythme et de perdre le plus de temps possible contre la meilleure équipe du pays. Et pendant près de 50 minutes, le plan a fonctionné.

Le Barça avait toute la possession et a créé de nombreuses occasions, avec Alexia Putellas et Caroline Graham Hansen impliquées dans tout ce que les Blaugrana ont fait de bien en attaque, mais la gardienne du Betis Gaëlle Thalmann a eu une première mi-temps incroyable avec au moins six gros arrêts pour garder son équipe dans ce.

Le Betis a eu une attaque pendant toute la mi-temps et a eu une triple chance à la 45e minute qui comprenait un tir contre le poteau, mais le Barça a survécu et a finalement trouvé le fond des filets profondément dans les arrêts de jeu, quand Asisat Oshoala a dirigé un centre contre le poteau et Putellas a été le premier au rebond pour finalement briser la défense du Betis dans la dernière action de la mi-temps.

À la mi-temps, un siège du Barça a finalement été récompensé par un but bien mérité et ils semblaient avoir faim de plus en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Les vannes allaient toujours s’ouvrir dès que le Barça marquait le premier, et ils n’ont pas mis longtemps à commencer à détruire le Betis. Asisat Oshoala et Mariona Caldente ont porté le score à 3-0 dans les six premières minutes de la seconde mi-temps, et les deux buts rapides ont complètement mis fin à la vie de l’équipe locale.

Le Barça a continué à attaquer comme d’habitude, et les buts ont continué à venir : d’abord, c’est Fridolina Rölfo qui a marqué un but incroyable avec sa première touche en tant que remplaçante, et Oshoala a obtenu son deuxième de la journée pour porter le score à 5-0 en 20 minutes. aller.

Les Blaugrana ont gardé le ballon dans les dernières minutes et ont continué à attaquer à la recherche d’un sixième, mais n’ont pas pu se créer une occasion claire et ont dû se contenter de cinq au coup de sifflet final.

C’est deux Manitas en deux matchs pour le Barça Femení, qui reste tout aussi dominant sous la direction du nouvel entraîneur Jonatan Giráldez avant la trêve internationale. Les matchs les plus difficiles sont encore à venir, mais les premiers signes sont excellents.

Le vrai Betis: Thalmann; Nana, Ana, Dorine, Benítez, Perea; León, Marquez, Asantewaa, Médine ; Sosa

Objectifs : Aucun

Barcelone: Paños (Gemma) ; Marta, Paredes (Pereira), Mapi León, Crnogorcevic (Rölfo); Aitana, Patri, Putellas ; Graham (Bruna), Oshoala, Mariona

Buts : Putellas (45’+5), Oshoala (48′, 69′), Mariona (52′), Rölfo (64′)