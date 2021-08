Real Betis vs Real Madrid en direct, chaîne, heure de début, composition, comment regarder la Liga

in

Le Real Betis rencontrera le Real Madrid en Liga samedi après-midi depuis l’Estadio Benito Villamarín de Séville.

Le Real Betis vient de faire match nul 1-1 contre Cadix lors de son dernier match, mais a réussi à marquer deux points en autant de matchs tandis que le Real Madrid compte quatre points lors de ses deux matches pour commencer la campagne de la Liga.

Cela devrait être un match amusant entre ces deux clubs, voici tout ce que vous devez savoir pour diffuser l’action ce soir :

Real Betis contre Real Madrid

Lorsque: samedi 28 août

Temps: 16 h HE

Compositions de départ de la Liga

Composition de départ possible du Real Betis :

Silva ; Montoya, Gonzalez, Ruiz, Miranda ; Guardado, Canales; Rodri, Fekir, Juanmi ; Iglesias

Onze de départ possibles du Real Madrid :

Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba ; Valverde, Casemiro, Isco; Danger, Benzema, Balle

La Liga Cotes et lignes de paris

Real Betis (+270) vs Real Madrid (-105)

Tirage au sort : +270

