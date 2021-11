REAL BETIS VS SEVILLA, REGARDEZ LE MATCH SUR INTERNET, LIVE STREAM, LALIGA

Ici on vous dit comment et où regarder en direct et GRATUITEMENT, le match entre VRAI BETIS VS SÉVILLE, en duel correspondant au tournoi LALIGA 2021, le jeu sera joué ceci DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2021.

PRÉCÉDENT

La saison des LALIGA 2021 Cela a commencé, les équipes cherchent à montrer qui sont les meilleurs du tournoi, par conséquent, elles vont tout donner à chaque duel pour remporter le titre.

La tâche n’est pas facile, aujourd’hui ils affrontent VRAI BETIS VS SÉVILLE, un affrontement très marquant pour les fans de football et qui sera sans aucun doute l’une des nombreuses émotions.

Serait-ce un jeu avec de nombreux buts ? Ou un seul style de jeu prévaudra-t-il sur le terrain ? Les deux réponses seront trouvées au moment où le siffleur sifflera au début du match. tout est pour obtenir le titre tant attendu et avec lui être nommé champion du tournoi.

Ce qui est certain, c’est que la saison nous a donné de grands matchs et les deux équipes cherchent à atteindre le sommet, avec cela, combattent le titre tant attendu qui cette fois semble être très difficile à atteindre, mais, les deux ont les capacités suffisantes pour atteindre ce

O VOIR

VRAI BETIS jouera avant SÉVILLE dans le Stade BENITO VILLAMARÍN à 14h00 au Mexique dans un duel correspondant au tournoi des LALIGA 2021.

Des horaires

16:00 ??

15h00 ??

14:00 ??

13h00 ??

CANAUX

SPORTS DE CIEL

LIENS DE TRANSMISSION

