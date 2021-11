Real Farm – Premium Edition est lancé aujourd’hui, voici 8 minutes de jeu sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Real Farm – Premium Edition, la dernière version du développeur Kokku et du simulateur agricole de l’éditeur Soedesco, est lancée aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Sortant également sur PS5 et Xbox Series X|S aujourd’hui, les visuels 4K, 60fps de Real Farm Premium Edition sont répertoriés comme l’un des principaux arguments de vente du titre, mais bien que les propriétaires de Switch ne profiteront pas de l’apparence améliorée, il y a encore de nombreuses raisons de pensez à prendre celui-ci.

Le jeu vous fait passer d’un ouvrier agricole à une légende agricole dans son mode carrière, ou vous pouvez cultiver comme vous le souhaitez en mode libre. Vous acquerrez des terres, gérerez le personnel, les cultures et les animaux, et conduirez une variété de véhicules agricoles tout en explorant la campagne américaine et européenne de l’Ouest.

L’édition Premium de Switch inclut toutes les améliorations DLC et UI/UX précédemment publiées par rapport aux versions précédentes :

L’édition Premium comprend :

– Le pack de pommes de terre et les DLC de la carte Grünes Tal

– Gameplay optimisé avec des graphismes et des fréquences d’images améliorés

-Diverses améliorations de la qualité de vie, y compris une toute nouvelle IA et une refonte de l’UI/UX

– Des mécaniques de jeu retravaillées et une expérience agricole fluide

Le jeu est lancé aujourd’hui au prix de 35,99 £ / 39,99 $, disponible sur l’eShop et au détail. Assurez-vous de nous faire savoir si vous allez essayer dans les commentaires ci-dessous.