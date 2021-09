“Real Housewives of Atlanta” aurait ajouté un olympien au casting

in

Les Real Housewives of Atlanta pourraient ajouter une nouvelle pêche au groupe. LoveBScott rapporte que l’olympienne Sanya Richards-Ross rejoindra les dames restantes de la franchise pour la saison 14. La quadruple médaillée d’or passerait du temps avec les autres dames pendant le tournage, bien qu’il ne soit pas clair si elle sera choisie comme une amie officielle du groupe ou si elle sera ajoutée en tant que femme au foyer officielle. Les rapports indiquent que la production a bien l’intention de faire d’elle une femme au foyer à part entière, mais tout dépend de la façon dont se déroule le tournage.

Cette décision intervient alors que de nombreux membres de la distribution d’OG RHOA se sont éloignés de la série après avoir servi pendant des années. La top model Cynthia Bailey a annoncé qu’elle quittait la série après ses 11 saisons cette semaine, disant qu’elle était prête à “passer à mon prochain chapitre”. Elle n’est pas la seule femme à s’en aller. Porsha Williams a également décidé de quitter la série. Elle a fait la déclaration sur Instagram en disant: “C’était une décision difficile non seulement à prendre, mais aussi à accepter. C’est une décision à laquelle j’ai beaucoup réfléchi et à cause de cela, je sais que c’est la bonne. “

Richards-Ross sera rejoint par quelques autres visages nouveaux et familiers. Sheree Whitfield ferait un retour dans la franchise. Elle sera à nouveau une femme au foyer dans la série avec un nouveau promu Marlo Hampton, qui a également gagné une pêche elle-même. Whitfield amènera également l’une des épouses d’Akon, Rozina Negusei, dans la série pendant quelques épisodes en tant que bonne amie du groupe. Nene Leakes pourrait également faire une apparition dans la saison à venir. Drew Sidora, dont l’avenir de la série a été débattu à un moment donné, restera dans la série pour une autre saison après la perte de plusieurs acteurs majeurs. Elle restera aux côtés des autres OG Kandi Burruss et Kenya Moore.

Ce n’est pas la première incursion de Richards-Ross dans la télé-réalité. Elle et son mari, l’ancien demi de coin de la NFL Aaron Ross, avaient également leur propre émission télévisée, Sanya’s Glam & Gold, diffusée sur WeTV.