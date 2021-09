‘Real Housewives of Atlanta’ veut que Nene Leakes revienne pour Cameo, selon un rapport

Les producteurs de Real Housewives of Atlanta souhaiteraient voir Nene Leakes revenir la saison prochaine pour une apparition, selon un rapport de LoveBScott. Bien que la propriétaire de l’entreprise ait eu ses propres scrupules avec la production dans le passé –– et ait exprimé ses plaintes avec véhémence –– les dirigeants de Bravo sont prêts à débourser un gros sou pour son camée si cela signifie couvrir une partie des séquelles de son mari La mort récente de Gregg Leakes.

Elle apparaîtrait probablement pour un ou deux épisodes, mais si les choses se passent bien et fonctionnent bien dans l’ensemble, il pourrait y avoir d’autres opportunités pour de futures apparitions. Nene ne serait pas le seul familier à revenir dans la série. Elle serait également rejointe par son ancienne ennemie Sheree Whitfield. L’ajout viendrait alors que Cynthia Bailey a récemment annoncé sa sortie de la série après 11 saisons. Les chefs derrière l’émission auraient décidé qu’il serait plus faisable financièrement d’ajouter Sheree et de remplacer Marlo Hampton par une femme au foyer ordinaire. “Si Sheree revient à temps plein, cela se fera probablement au détriment de Cynthia Bailey. Du point de vue de la production, la série peut facilement se permettre Sheree Whitfield et Marlo Hampton en tant que femmes au foyer à temps plein et donner aux téléspectateurs des visages familiers pour le coût du seul salaire de Cynthia », a rapporté le média.

Le casting de RHOA traverse des bouleversements majeurs pour la saison prochaine alors que Porsha Williams a également annoncé qu’elle ne serait plus une femme au foyer avec la franchise, laissant l’OG à Kandi Burruss et Kenya Moore. L’avenir de Drew Sidora dans la série était auparavant incertain – même si, avec tous les changements, la production a décidé de la garder pour une autre saison. L’une des épouses d’Akon, Rozina Negusei, aurait également fait quelques épisodes avec les autres femmes puisqu’elle est une bonne amie de Sheree. La semaine dernière, il a été annoncé que l’olympienne Sanya Richards-Ross rejoindrait la franchise RHOA. La production aurait l’intention de faire d’elle une femme au foyer à part entière, mais son avenir dépend de la façon dont elle se comporte pendant le tournage.