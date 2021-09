‘Real Housewives of Beverly Hills’ organise le dîner de l’enfer

Juliet et Callie réagissent à la nouvelle bande-annonce de Vanderpump Rules qui a été publiée jeudi et parlent de quelques autres émissions à venir qui les enthousiasment (0:30). Ensuite, ils parlent du dîner de l’enfer sur Real Housewives of Beverly Hills chez Kathy Hilton (17h00) et du Shabbat from hell sur Real Housewives of New York (29h45). Enfin, ils parlent de l’implosion de l’alliance Big Brother sur The Challenge (35:15) et pourquoi Callie n’est pas amoureuse de Wendy sur cette saison de Real Housewives of Potomac (46:00).

Hôtes : Juliet Litman et Callie Curry

Producteur associé : Sasha Ashall

