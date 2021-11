La franchise Real Housewives s’internationalise pour la première fois. Lundi, Bravo a annoncé avoir donné son feu vert à The Real Housewives of Dubai. Jusqu’à présent, on ne sait pas quels visages familiers pourraient intervenir pour guider ce nouveau bras de la série.

Dans un communiqué de presse obtenu par The Hollywood Reporter, Bravo a déclaré que The Real Housewives of Dubai suivra un groupe de femmes « naviguant dans leurs relations, leur carrière et leur mode de vie suprêmement somptueux et ultra-riche aux Émirats arabes unis ». Certains rapports suggèrent que Caroline Stanbury de Bravo’s Ladies of London pourrait se joindre à la série d’une manière ou d’une autre puisqu’elle a une maison à Dubaï. Bien que des formats de séries similaires aient été utilisés dans le monde entier, c’est la première fois que Bravo lui-même prend le titre Real Housewives en dehors des États-Unis.

Faites vos valises pour la première franchise internationale originale de femmes au foyer de Bravo, The Real Housewives of Dubai ! ✈️ 🌴 🇦🇪 Bravoholics, on vous laisse le hashtag ! Tweetez en utilisant #RHODubai ou #RHODXB pour voter, nous annoncerons le gagnant vendredi ! pic.twitter.com/BlHIJAyVZV – Bravo (@BravoTV) 1er novembre 2021

« Tout est plus grand à Dubaï, et je ne pourrais pas être plus excité de lancer la première série internationale de femmes au foyer de Bravo dans une ville qui me fascine depuis des années, avec un groupe d’amis exceptionnel comme guides », a déclaré le producteur exécutif Andy Cohen. C’est la 11e ville que la franchise Real Housewives a explorée, et l’une des plus riches également. Dubaï est l’une des villes touristiques les plus populaires au monde, avec le plus grand nombre d’hôtels cinq étoiles.

Dubaï est située sur la côte du golfe de Persion et est la capitale de l’émirat de Debai. Il est surtout connu pour son industrie du tourisme et de l’hôtellerie, mais c’est également une importante plaque tournante mondiale du transport pour le fret et les passagers. La ville est passée d’un petit village de pêcheurs dans les années 1700 à une métropole urbaine, en grande partie grâce aux revenus pétroliers de la région.

Cela laisse de nombreux horizons différents aux femmes riches pour la franchise Real Housewives. Selon toute vraisemblance, l’émission recherchera des sujets qui représentent différentes parties du mode de vie, notamment le divertissement, le tourisme, le transport maritime, etc.

En plus de Cohen, The Real Housewives of Dubai sera produit par Truly Original, avec ses collègues EP Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Brandon Panaligan, Glenda Cox et Chelsey Stephens. Bravo célèbre l’annonce en demandant aux fans de les aider à choisir un hashtag pour tweeter en direct l’émission – soit « RHODubai » ou « RHODXB ». D’autres itérations de Real Housewives se poursuivront également au cours de la saison télévisée 2022.