Apparemment, Eboni K. Williams était avec son ancien fiancé pendant quatre ans avant de l’annuler. Elle a admis qu’elle était en train de planifier un mariage de conte de fées complet, avec des fleuristes, des traiteurs, les neuf entiers, avant que la pandémie n’ait d’autres idées. La nouvelle star de Real Housewives of New York s’est ouverte sur The Wendy Williams Show que la quarantaine «nous a fait dire la vérité sur notre relation». Elle a continué,