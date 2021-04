Real Madrid – Anadolu Efes de l’Euroligue, en direct

29/04/2021 à 20h30 CEST

Le Real Madrid et Anadolu Efes se rencontrent lors du quatrième match de la série des quarts de finale de l’Euroligue 2020-21 le 29 avril, à partir de 21h00 (CET) dans un match clé pour les Blancs, qui ont presque évité l’élimination sur le klaxon en dernier. Duel de mercredi.

Ce sera le quatrième des cinq duels éliminatoires de la première compétition européenne dans laquelle les deux équipes se rencontreront. Si Madrid réussit à gagner, la série serait décidée la semaine prochaine en terres turques.

Continue en direct et en ligne les statistiques et le résultat du match entre le Real Madrid et Anadolu Efes à la minute.