Real Madrid—Athletic Bilbao LaLiga 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Prédiction

Le Real Madrid revient en milieu de semaine pour un match à domicile contre l’Athletic Club mercredi. C’est le deuxième des deux adversaires du top 10 que le Real affrontera dans une série de matchs difficiles cette semaine.

Los Blancos vient de remporter une grosse victoire à domicile contre Séville ce week-end. La victoire porte leur première place à quatre points d’avance sur la deuxième place de l’Atletico Madrid et fait chuter Séville à la quatrième place du classement.

L’Athletic connaît également une bonne saison jusqu’à présent où il occupe la huitième place du classement, à seulement trois points de Barcelone et quatre points en dehors d’une place parmi les six premiers. Cependant, ils n’ont pas enregistré de victoire lors de leurs cinq derniers matchs, où ils ont perdu une fois et fait match nul quatre fois dans cette séquence.

Le Real est invaincu lors de ses 12 derniers matches contre l’Athletic. Une victoire mercredi sera leur meilleure contre Bilbao de tous les temps.

Le Real Madrid reste privé de Gareth Bale et de Dani Ceballos. Eden Hazard et Rodrygo reviennent tous les deux dans l’équipe après s’être remis de problèmes d’estomac.

L’Athletic Club sera privé de Yuri Berchiche, Dani Vivian, Asier Villalibre et Peru Nolaskoain en raison de blessures. Inigo Martinez est suspendu mercredi après avoir écopé d’un carton rouge lors du dernier match de l’Athletic contre Grenade.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

La formation du Real ressemblera probablement à celle avec laquelle Carlo Ancelotti a affronté Séville dimanche. Avec Rodrygo de retour dans l’équipe, il pourrait probablement reprendre la place de titulaire mercredi à Marco Asensio.

Hazard commencera probablement sur le banc avec la force de Vinicius qui continue de jouer cette saison.

Club athlétique

Simon; Lekue, Yeray, Nunez, Balenziaga ; Berenguer, Dani Garcia, Vencedor, Muniain ; Raul Garcia, Iñaki Williams

Real Madrid—Athletic Bilbao 1-0

Los Blancos auront un match plus difficile ici car Bilbao sait comment forcer les résultats, ce qui est essentiel pour qu’ils se soient assuré une place parmi les 10 meilleurs clubs de la Liga cette saison.

Parmi les 10 meilleures équipes, cependant, Bilbao a marqué le moins de buts (13) tout en accordant le moins de buts (10). Il est clair qu’ils ont réussi tant de matchs nuls au cours de leurs derniers matchs.

Ils donneront du fil à retordre au Real Madrid, mais le Real devrait toujours pouvoir remporter une victoire compte tenu de l’équipe disponible et de la façon dont l’Athletic a joué récemment. Le Real sera impatient de disputer un autre match difficile cette semaine contre la Real Sociedad samedi.