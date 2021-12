Real Madrid—Atletico Madrid El Derbi 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Prédiction

Le Real Madrid et l’Atletico Madrid s’affrontent dimanche dans le premier El Derbi de la saison au Bernabeu.

Les enjeux sont assez élevés car l’Atletico est actuellement quatrième au classement, mais à 10 points du Real Madrid pour la première place. Ils sont à cinq points de Séville après avoir perdu leur dernier match.

Le Real a remporté ses six derniers matchs d’affilée et s’enfuit avec la tête du championnat avec cinq points d’avance sur la deuxième place. Ils sont restés parfaits lors des cinq derniers matchs d’El Derbis à domicile, remportant deux victoires et trois nuls au cours de cette période.

Le Real Madrid commence à retrouver toute sa force alors que Gareth Bale revient dans l’équipe après avoir raté les derniers mois. Karim Benzema revient également après avoir raté le match de l’Inter. Dani Ceballos reste le seul joueur blessé.

L’Atletico a ses propres blessures, notamment les défenseurs Stefan Savic, Sime Vrsaljko et Kieran Trippier. Jose Gimenez est également un doute pour la défense de Rojiblanco. Felipe et Mario Hermoso reviennent dans l’équipe tandis que Luis Suarez est une décision de match.

Il n’y a pas de suspension pour les deux clubs dans cette édition d’El Derbi dimanche.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Atletico Madrid

Oblak ; Felipe, Kondogbia, Hermoso; Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco ; Griezmann, Cunha

Real Madrid—Atletico Madrid 2-0

El Derbi est toujours un match important pour les deux clubs, surtout lorsque les deux détiennent actuellement un sommet parmi les quatre premiers de la Liga.

Los Blancos ont éliminé l’Atletico les trois dernières fois que les clubs se sont rencontrés au Bernabeu pendant le match de championnat. C’est un match que le Real devrait gagner compte tenu de la force avec laquelle ils ont joué et de leur quasi-totalité.

L’Atletico manquant plusieurs joueurs clés sur la ligne défensive, il leur sera difficile de se défendre contre une ligne de front du Real qui compte déjà deux buteurs de plus de 10 buts à Vinicius et Benzema.

Ce sera toujours un match difficile, mais le Real Madrid devrait être le favori pour prendre trois points à son rival à domicile.