Real Madrid — Barcelona La Liga 2020-21: aperçu du match, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Le plus gros match potentiel de la saison est ici alors que le Real Madrid accueille Barcelone au Di Stefano samedi.

Ces deux clubs se sont rencontrés lors du premier Clasico de la saison où le Real s’est imposé 3-1 au Camp Nou en octobre. Le Real a remporté les deux derniers matches contre Barcelone, une victoire ici en ferait trois de suite pour la première fois en plus de 40 ans. Le Real n’a pas non plus battu le Barça deux fois en une saison de championnat en près de 15 ans.

Le Real est parfait lors de ses trois derniers matches de Liga tandis que Barcelone a remporté ses six derniers matches de championnat. Le Real est troisième derrière le Barca de deux points tandis que l’Atletico est toujours premier. Ce match permettra de mieux décider qui donnera le plus de pression aux leaders de la ligue sur la course au titre, qui s’est resserrée ces dernières semaines.

C’est la semaine la plus difficile de la saison car le Real a déjà dû battre Liverpool lors de son match de Ligue des champions plus tôt cette semaine. Après la conclusion d’El Clasico, le Real jouera le match à l’extérieur mercredi.

Le Real devra jouer ce match toujours sans Sergio Ramos, Raphael Varane, Dani Carvajal et Eden Hazard.

Barcelone sera sans Neto, Phillippe Coutinho et Ansu Fati en raison de blessures. Gerard Pique et Sergi Roberto sont tous les deux revenus dans l’équipe.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des clubs pour cette édition d’El Clasico.

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Vinicius, Benzema

Zidane alignera probablement une formation similaire à celle qui a joué contre Liverpool. Marco Asensio et Vinicius ont très bien joué et ont tous deux remporté un autre départ. Eder Militao et Nacho ont également bien réussi à remplacer Varane et Ramos.

Barcelone

Ter Stegen; Dest, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong, Pedri; Messi, Griezmann, Dembele

Real Madrid – Barcelone 2-2

C’est une victoire incontournable pour les deux équipes si elles espèrent se doubler et faire pression sur l’Atletico. Bien qu’un match nul ne soit pas idéal, perdre les trois points dans ce match est un coup dur pour les chances de titre ou les espoirs du club.

Le Real a déjà battu Barcelone une fois cette saison, mais le Barça joue maintenant un football bien meilleur. C’est l’une des équipes les plus difficiles à battre de la ligue actuellement et ils apporteront leur meilleur match contre une équipe du Real qui a encore quelques ratés clés dans l’alignement.

Les clasicos sont toujours meilleurs lorsque les deux clubs se disputent le titre et que le score final a un sens.

Tous les yeux seront rivés sur le Di Stefano lorsque le coup de sifflet d’ouverture sera donné par Gil Manzano, qui remplace le blessé Mateu Lahoz. C’est le plus gros match de la saison, c’est El Clasico.