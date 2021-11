Real Madrid | Casemiro soutient Benzema pour remporter le Ballon d’Or

09/11/2021 à 14:58 CET

sport.es

Carlos Casemiro, dans une déclaration à ESPN, il a passé en revue les nouvelles du football, offrant son opinion sur Benzema et le Ballon d’Or, Vinicius, Kroos, Modric, Zidane, Ancelotti et sur lui-même.

Le milieu de terrain du Real Madrid a couru en tant que défenseur de Benzema pour le Ballon d’Or : « C’est un privilège de jouer aux côtés Karim Benzema et je le soutiens vraiment pour remporter le Ballon d’Or. »

Il s’est également référé à son partenaire Vinicius et son éclosion dans la saison en cours : « Ce que je peux dire, c’est que Vinicius il vit son meilleur moment, une phase spéciale et il est aussi jeune, il a un grand potentiel de croissance ».

Casemiro Il a également évoqué sa société avec Kroos et Modric: « C’est un privilège de jouer pendant tant d’années pour le plus grand club du monde et je pense que je n’aurai l’ampleur de ce que j’ai réussi à construire quand tout cela sera terminé un jour. Jouer aux côtés Luka Modric et Toni Kroos c’est un privilège. J’apprécierai le fait d’avoir joué avec eux depuis si longtemps et je dirai à mes petits-enfants que j’ai pu jouer avec deux joueurs exceptionnels, deux icônes du football. »

Le Brésilien a également apprécié le travail de Ancelotti et de Zidane: « Chaque coach a sa propre méthode de travail et heureusement nous nous adaptons très bien à la méthode de Carlo Ancelotti, comme nous l’avons fait longtemps avec Zidane. Mais je veux souligner un point en particulier qui a beaucoup de charme de Ancelotti: C’est un homme de 62 ans, avec plus de 40 dans le football et qui a déjà tout conquis, mais sa détermination à gagner et à nous enseigner avec toute son expérience chaque jour est incroyable.»