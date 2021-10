Real Madrid Castilla 0-0 Notes des joueurs de Barcelone B

Le mini-Clasico s’est terminé sur un nul sans but, mais cela aurait pu être bien plus. Le Real Madrid Castilla a eu chance après chance de gagner ce match avec une marge confortable et n’a pas réussi à le faire. C’est l’histoire de la saison jusqu’à présent, mais à tout le moins, Raul peut enregistrer une performance encourageante la semaine prochaine.

Voici les notes des joueurs du jeu :

Toni Fuidas – 6 : N’avait pratiquement rien à faire tout le jeu, le jeu idéal pour votre gardien de but.

Peter Federico – 9 : C’était de loin le meilleur match que nous ayons vu de l’ailier Peter, un fait grandement influencé par le fait que Barcelone ne l’a jamais vraiment défié défensivement et que les trois arrières – voir Marvel – lui ont fourni une bonne couverture.

Sorti sur Barcelone, Peter a créé d’innombrables occasions, a failli marquer le but de la saison et aurait probablement dû gagner un penalty. Il est sorti au milieu de la seconde mi-temps pour Marvin Park avec la seule tache sur son dossier que Castilla n’était pas à la maison et sèche sur le tableau de bord.

Rafa Marin – 6.5 : Compte tenu de son âge et de son manque relatif d’expérience, peut-être que dire que Marin n’a pas eu de moments marquants est une bonne chose ? Aucune plainte de ce spectateur de toute façon.

Mario Gila – 6.5 : Déployé au centre droit arrière où il a eu quelques belles touches et passes. C’était un match assez calme pour la défense de Castilla, il est donc difficile de dire grand-chose sur Gila ou Marin, Marvel était l’exception.

Marvel Garzón-8 : Le jeune défenseur central était le défenseur le plus en vue de Castilla dans le match et – malgré la mauvaise performance de Barcelone à l’avant – a réalisé une autre performance qui va donner des maux de tête à la sélection de Raul lorsque Pablo Ramon reviendra de blessure. Pour son âge, Marvel est un défenseur extrêmement mature et intelligent et c’est excitant de le voir profiter d’une année de percée potentielle pour Castilla cette saison.

ارفن لب الدفاع الصغير أنقذ الكاستيا هدف محقق، برشلونة أخطر فالعشر دقائق الأخيرةpic.twitter.com/qCudxwZ2du – John rouge (@redjohn_7) 16 octobre 2021

Miguel Gutierrrez – 6.5 : A joué sur le côté le moins actif du terrain au cours de la première mi-temps, il n’a donc eu que quelques occasions de montrer sa qualité en Liga. J’ai eu un beau dribble vers la fin des 45 premiers.

Carlos Docteur – 7.5 : Confortablement le meilleur match de la saison de Carlos. À son meilleur, Dotor est dynamique et une force infatigable au milieu de terrain, quelque chose qui a cruellement manqué à Castilla jusqu’à présent cette saison. Il a très bien combiné avec Peter et Aranda à l’avant et, surtout, a remonté de manière cohérente, ce qui lui a permis de combler les lacunes des arrières ailés de Castilla.

Antonio Blanco – 7 : Un match standard d’Antonio Blanco compte tenu du peu de Barcelone B qui l’a fermé. Sa longue passe en seconde période a été exceptionnelle et les visiteurs se sont retrouvés étirés à plusieurs reprises en raison des changements de jeu rapides de Blanco.

Sergio Arribas – 7 : Encore un autre joueur qui aurait pu figurer sur la feuille de match a apprécié de faire la liaison avec Peter et de glisser des tacles dans la surface.

Oscar Aranda – 8 : A eu de loin les deux meilleures chances du match de Castilla, en tirant un excellent arrêt d’Inaki Pena à distance et en mettant une autre chance dans le filet latéral. A cédé beaucoup de projecteurs à Peter au fur et à mesure que le match avançait.

Andri Gudjohnsen – 5.5 : Match tranquille du seul homme de l’équipe de Castilla qui était en sélection internationale au cours de la dernière quinzaine. Peut-être que ces voyages affectent ses performances pour Castilla, mais jusqu’à présent, l’attaquant islandais n’a pas réussi à reproduire sa forme nationale pour l’équipe de Raul. Il est sorti avec Peter à la 67e minute pour Juan Latasa.

Suppléants

Parc Marvin, Théo Zidane, Juan Latasa – 6 : Aucun des sous-marins n’a eu l’effet que Raul aurait souhaité. Pour leur défense, ils sont entrés en jeu à un moment où les têtes de Castilla commençaient à tomber de toutes les occasions manquées et où Barcelone B bénéficiait d’un patch violet. Ils ont assuré au moins un point, mais c’est tout ce que l’on peut dire pour l’un ou l’autre du trio.