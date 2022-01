Real Madrid | C’est le joueur avec la valeur marchande la plus élevée en Liga

01/08/2022

Le à 17:45 CET

L’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior, s’est hissé en tête du classement des valeurs marchandes les plus élevées de la Liga avec un total de 100 millions d’euros, selon Transfermarkt. En joueur différentiel avec Ancelotti, l’attaquant bat Pedri (80M€) et Oyarzabal (70M€).

Le Brésilien, qui mène l’attaque blanche avec Karim Benzema et maintient l’équipe de la capitale en tête du classement, a signé un excellent match aller de la saison 2021/22 : a marqué 12 buts et neuf passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues.

La liste des joueurs les plus utiles est la suivante : Vinícius Júnior (100M€), Pedri (80M€), Mikel Oyarzabal (70M€), Frenkie De Jong (70M€), Thibaut Courtois (65M€), Fede Valverde (65M€), Eder Militao (60M€), Jules Koundé (60M€), Jan Oblak (60M€) et Marcos Llorente (60M€).

Grande présence du Barça dans le top 25

Pedri est le grand représentant du FC Barcelone dans la liste des valeurs marchandes les plus élevées avec Frenkie De Jong : tous deux figurent dans le top 5 avec respectivement 80 et 70 millions d’euros. Ansu Fati (60M€), Ter Stegen (45M€), Ferran Torres (45M€) et Memphis Depay (45M€) complètent le top 25 qui a atteint la mi-saison 2021/22.

Le prochain joueur du Barça sur la liste est Gavi, avec une valeur marchande de 40 millions d’euros. Le sévillan a fait irruption dans l’équipe première et l’équipe nationale espagnole et est l’un des grands talents de l’avenir: A 17 ans, c’est un international absolu et il a déjà disputé 23 matches officiels avec l’équipe première.