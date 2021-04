Real Madrid – Chelsea de la Ligue des champions: programme et où regarder à la télévision

est Mardi, afin de s’acquitter de leurs responsabilités lors de la première étape des demi-finales du Ligue des champions, les Real Madrid et le Chelsea ils affronteront dans le Di Stefano.

En ce sens, le groupe dirigé par Zinedine Zidane arrivera à cette nouvelle instance du tournoi après battre Liverpool en quarts de finale (3-1) et Atalanta au deuxième tour (4-1), cherchant à accéder à une nouvelle finale après avoir marqué l’histoire du tournoi en atteignant trois consécutifs entre 2015 et 2018. En revanche, ceux commandés par Thomas Tuchel ils ont conquis sur Porto dans la phase préliminaire de la compétition (2-1) et, avant cela, battre l’Atlético de Madrid (3-0), labourant le sol à la recherche de leur première finale depuis leur victoire Bayern Munich en 2011-2012.

HORAIRE ET O VOIR LE REAL MADRID – CHELSEA DE LA CHAMPIONS LEAGUE

Le match entre Real Madrid et le Chelsea du match aller des demi-finales du Ligue des champions aura lieu le Mardi 27 avril à 21 h 00, et la confrontation peut être vue en Espagne à travers Movistar +, Ligue des champions Movistar Oui Mitele Plus.