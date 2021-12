Real Madrid | Courtois, un mur pour l’Atlético

13/12/2021 à 10:57 CET

Thibaut Courtois C’était un match de plus, la star du Real Madrid. Le Real Madrid a simplement profité de ses chances de manière efficace, tandis que L’Atlético a rencontré un Courtois imprenable et il a payé cher deux déséquilibres défensifs.

4 – @realmadrid a laissé sa cage inviolée lors de quatre derbies consécutifs à domicile contre l’Atlético de Madrid pour la première fois de l’histoire de la @LaLiga, tous les quatre avec Thibaut Courtois 🇧🇪 comme gardien (11 arrêts sur 11 tirs au but, 6 sur 6 dans ce derby). Géant. pic.twitter.com/IcsjeGNp0p – OptaJose (@OptaJose) 12 décembre 2021

Le Belge désespérait une nouvelle fois de son « ex ». Pour le quatrième derby consécutif, L’Atlético est parti sans percer le but blanc, avec onze arrêts de Courtois en onze tirs des ‘colchoneros’ dans ces dernières confrontations entre les deux équipes.

En haut le Belge est intervenu six fois en jeu ce dimanche, pour sauver les six tirs au but des élèves de « Cholo » Simeone. C’est le troisième match consécutif que les Blancs ont laissé une cage inviolée, avec 15 buts encaissés jusqu’à présent en championnat.

Vinícius Jr. décisif également dans le derby

Vinícius Jr est un autre joueur décisif match après match. Le Brésilien n’a pas réussi face au but, mais il a été décisif en distribuant les deux passes décisives de sorte que d’abord Benzema puis Asensio ont condamné le derby.

Avec les deux passes décisives, Vini est devenu le premier joueur à obtenir deux passes décisives dans un derby entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en Liga tout au long du 21e siècle.