Real Madrid de la Supercoupe : Horaire et où regarder à la télévision

01/10/2022

Le à 19:46 CET

Ronald goncalves

est mercredi à 20h00 (HEC) à travers #Allons-y, à partir de la nouvelle édition du Supercoupe d’Espagne, la Barcelone et le Real Madrid ils s’affronteront une fois de plus sur le terrain, réalisant ce qui sera à son tour un ajout sans précédent à l’histoire de Le classique.

Les culés, les premiers, arriveront à l’affrontement avec une séquence de trois victoires et trois nuls consécutifs, répartis entre LaLiga Santander et la Copa del Rey. A cette époque, ils sont situés à la sixième place du premier des concours mentionnés, en ajoutant 32 points et un différentiel de buts de +8.

En revanche, les meringues enregistrent quatre victoires, un match nul et une défaite dans leurs plus récents différends, également dans la ligue et la coupe nationales. D’autre part, l’ensemble dirigé par Carlo Ancelotti est situé à la première place de la division espagnole, où il rencontre 49 points et +27 de différentiel de buts.

HORAIRES ET O VOIR LE BARCELONE – REAL MADRID DE LA SUPERCUP

Le classique entre lui Barcelone et le Real Madrid à contester à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne peut être apprécié cela Mercredi 12 janvier à 20h, et le jeu peut être vu en Espagne avec l’aimable autorisation de #Allons-y.