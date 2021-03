Real Madrid – Efes de l’Euroligue, en direct

30/03/2021 à 18h30 CEST

Le Real Madrid et l’Efes se rencontrent dans l’Euroligue 2020-21 aujourd’hui 30 mars, à partir de 19h00 (HEC) dans un match clé pour les Blancs. Si vous ne pouvez pas voir le live correctement, cliquez ICI.

L’équipe de Pablo Laso doit gagner oui ou oui si elle veut continuer avec des options pour entrer dans la phase finale et ne pas entrer dans une situation très compliquée.

Continue en direct et en ligne les statistiques et le résultat du match entre le Real Madrid et l’Efes à la minute.