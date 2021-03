Real Madrid – Eíbar de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

31/03/2021 à 20:07 CEST

SPORT.es

LaLiga Santander continue sur ça 29e journée. Après une pause bien méritée en championnat pour décider si l’équipe nationale espagnole pourra se qualifier pour le Coupe du monde de football au Qatar, quelque chose dont nous ne laisserons pas vraiment de doutes pendant quelques mois. Cependant, cette pause servira à oxygéner les équipes qui n’ont pas eu beaucoup de joueurs avec des engagements internationaux. En tout cas, dans ce retour à la normalité de LaLiga Santander, l’une des paires d’équipes qui s’affronteront sont les Real Madrid et le Eibar dans le Stade Alfredo Di Stéfano à Madrid.

L’équipe locale a 60 points, qui a conduit à la troisième position du tableau. De son côté, l’équipe visiteuse accumuler 23, c’est pourquoi il est dans le numéro dix-huit.

Les deux équipes affronteront le Samedi 3 avril à 16 h 15, à quel point la balle commencera à rouler. Le jeu continuera à être sans public, mais sera télévisé via Mitele Plus et Movistar Laliga, nous aurons donc besoin d’un abonnement payant à l’une de ces plates-formes.