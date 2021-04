Real Madrid — Eibar LaLiga 2020-21: aperçu du match, blessures / suspensions, onze potentiels, pronostics

Le Real Madrid revient pour jouer contre Eibar au Di Stefano samedi. Il s’agit du premier match du club en deux semaines en raison de la trêve internationale et du dernier match de championnat avant que le Real affronte Liverpool en Ligue des champions mardi.

Le Real est sur une séquence de deux victoires consécutives et n’a pas perdu depuis la fin du mois de janvier. Ils sont troisièmes de la Liga avec deux points derrière Barcelone et six points derrière l’Atletico. La course au titre de la ligue est la plus serrée de toute la saison.

Eibar a le contraire d’une saison. Ils sont à égalité de points pour le dernier de la ligue et sont dans la zone de relégation. Ils ne sont qu’à deux points d’échapper à la relégation, mais ils ne sont pas actuellement en bonne compagnie.

Ces deux clubs se sont rencontrés en décembre où le Real Madrid a gagné 3-1 à Ipurua.

Comme la plupart le savent, Sergio Ramos est de retour blessé et manquera probablement les matches de Ligue des champions contre Liverpool en raison d’une blessure au mollet. Dani Carvajal, Eden Hazard et Fede Valverde restent également blessés. Toni Kroos et Alvaro Odriozola sont de retour dans l’équipe.

Eibar sera probablement sans les services de Yoshinori Muto, Roberto Correa, Pedro Bigas et Jose Angel tandis qu’Edu Exposito reste un doute.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des clubs pendant le match du week-end.

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Isco; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Avec Odriozola qui revient, il est probable que Lucas Vazquez prenne le départ à l’arrière. Nacho remplacera probablement à nouveau les Ramos manquants.

Isco pourrait bien commencer pour Kroos, qui revient tout juste d’une blessure et que Zidane voudra peut-être garder au frais pour le match aller de Liverpool.

Eibar

Dmitrovic; Pozo, Oliveira, Arbilla, Rafa; Alvarez, Diop; Gil, Garcia, Rodrigues; Kike Garcia

Real Madrid – Eibar 2-0

À ce stade de la saison et à la proximité de la course au titre, Eibar à domicile est une victoire incontournable pour le Real Madrid. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points contre un club dans la zone de relégation même avec des blessures clés toujours présentes.

C’est une bonne chance pour le Real de revenir un peu plus longtemps avant d’avoir un match nul critique en Ligue des champions au début de la semaine prochaine. Ayant deux semaines de congé, il est important de rester frais et de se remettre en forme.

Le Real devrait pouvoir sortir de ce match en vainqueur et avec trois points en main pour suivre les deux autres meilleurs clubs de la Liga. La course au titre restera, espérons-le, assez intéressante à l’approche du Clasico le week-end prochain.