Real Madrid Femenino contre EDF Logroño: composition de départ, heure et comment regarder

Real Madrid Femenino donne le coup d’envoi contre EDF Logroño à l’Estadio Las Gaunas à 14h00 CET (8h00 HNE). La dernière fois, Las Blancas a battu le Deportivo Abanca 2 à 0 malgré une performance terne. Le Real Madrid a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Leur seule défaite au cours de cette période est survenue à la dernière minute contre Levante.

EDF Logroño n’a remporté qu’un seul match dans ses cinq derniers. Ils ont battu le Deportivo Abanca 3-0 et ont fait match nul avec Séville et Madrid CFF. Les deux défaites lors de leurs cinq matches précédents sont survenues contre Levante et le Real Madrid.

Las Blancas a joué pour la dernière fois à Logroño le 3 mars. Les buts de Marta Cardona et Chioma Ubogagu faisaient la différence.

Real Madrid XI: Misa, Kenti Robles, Kaci, Olga Carmona, Maite Oroz, Asllani, Sofia Jakobsson, Marta Cardona, Ivana Andres, Marta Corredera, Claudia Florentino.

Sous-marins: Yohana, Ezquerro, Thaisa, Lorena, Samara, Teresa, Ubogagu, Jessica Martinez, Ari

Formation théorique: 4-3-3

EDF Logroño XI: Tajonar, Caracas, Balleste, Ines, Valderas, Carol M., Tavlo, Chini, Ellah, Jade, Ida Guehai

Sous-marins: Longa, Leti Mendez, Lova, Cazallah, Cynthia, Judith, Pierina

Formation théorique: 4-4-2

La Liga Sports TV (un VPN peut être nécessaire)