Real Madrid Femenino contre Levante : alignements de départ, heure et comment regarder

in

Le Real Madrid Femenino entame aujourd’hui sa deuxième saison Primera Iberdrola alors qu’elle se rend à Levante. Las Blancas vient de remporter un match nul 1-1 spectaculaire contre Manchester City lors des éliminatoires de l’UEFA Women’s Champions League.

Levante a également joué en milieu de semaine. Levante a affronté l’Olympique Lyonnais lors des éliminatoires de l’UWCL. Lyon a marqué à la 80e et 84e minute et Levante a marqué à la 86e minute. Le match s’est terminé 2-1.

Le Real Madrid et Levante disputent le match retour de leur qualification UWCL en milieu de semaine. Mais d’abord, les deuxième et troisième places de Primera Iberdrola de la saison dernière s’affronteront en championnat. Le coup d’envoi est prévu à 5h00 HE (11h00 CET).

Real Madrid XI: Misa, Teresa, Ivana Andres, Olga Carmona, Esther, Nahikari Garcia, Marta Corredera, Lucia Rodriguez, Rocio, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo

Sous-marins: Sofia, Kenti Robles, Peter, Kaci, Lorena, Carilone Møller Hansen, Salas

Formation théorique: 4-4-2

Levant XI : Maria, N. Mendoza, M. Mendez, Toletti, S. Lloris, Irene G., Redondo, L. Baños, Carol, Alharilla, Paula T.

Abonnés : Mar, Fiamma, Tatiana P., Cometti, Crivelari, Estela, Gema

Formation théorique: 4-3-3

Télévision du Real Madrid (espagnol)

Twitch du Real Madrid