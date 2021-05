Real Madrid Femenino contre Rayo Vallecano: alignements de départ, heure et comment regarder

Real Madrid Coup d’envoi de Femenino contre Rayo Vallecano dans la Ciudad Deportiva Fundacion Rayo Vallecano à 13h00 CET (7h00 HNE). Las Blancas n’a pas été impressionnant depuis son retour de la dernière pause internationale. Le Real Madrid a fait match nul avec le Real Betis, a été éliminé de la Copa de la Reina et dessiné avec le Sporting Huelva. La seule victoire de Las Blancas dans cette séquence est venue contre le Madrid CFF.

Rayo Vallecano n’a remporté que trois de ses dix matches précédents mais n’a pas perdu lors de leurs cinq derniers. Ils ont battu Séville 3-2 et fait match nul avec l’Atletico de Madrid, l’Espanyol, Valence et Eibar.

Las Blancas devra faire des ajustements et performer beaucoup mieux que récemment s’ils veulent obtenir les trois points de ce match. Le Real Madrid n’a plus que six matches dans la saison et les points deviennent précieux dans la course aux qualifications de l’UEFA Women’s Champions League.

Real Madrid XI: Misa, K. Robles, Peter, Kaci, Olga, Asllani, Jakobsson, M. Cardona, Ivana, Teresa, M. Corredera

Sous-marins: Yohana, Thaisa, M. Oroz, Lorena, Samara, Ubogagu, J. Martinez, Claudia F., Ari

Formation théorique: 4-2-3-1

Rayo Vallecano XI: Natalia, Pilar Garcia, P. Fernanez, Tere, Sheila, C. Anunon, Aedo, Saez, Isadora, Frappé, Patri Hidalgo

Sous-marins: Lola, Andujar, Iris, Bulatovic, Zaira, A. Catala, Elena M., Yasmin

Formation théorique: 4-4-2

La Liga Sports TV (VPN requis)