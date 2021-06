Real Madrid Femenino contre Santa Teresa : alignements de départ, heure et comment regarder

in

Coup d’envoi du Real Madrid Femenino contre Santa Teresa à 12h00 CET (6h00 HNE). Las Blancas s’est classé parmi les trois premiers avec son spectaculaire retour 3-2 contre la Real Sociedad avant la trêve internationale. Le Real Madrid revient de trêve internationale contre Santa Teresa.

Santa Teresa est dans une mauvaise forme. Ils sont sans victoire lors de leurs cinq matchs précédents, faisant deux nuls et perdant trois fois. Las Blancas n’a pas perdu lors de ses neuf derniers matches et est actuellement sur un steak de quatre victoires. Le Real Madrid cherchera à poursuivre sa séquence de victoires contre Santa Teresa et à conserver son avance d’un point sur Levante, troisième.

Real Madrid XI: Misa, Peter, Olga, M. Oroz, Asllani, M. Cardona, Lorena, Samara, Ivana, Teresa, J. Martinez

Sous-marins: Yohana, S. Ezquerro, K. Robles, Kaci, Jakobsson, Claudia F., Ari

Formation théorique: 4-2-3-1

Sainte Thérèse XI : Raquel Poza, Marta Parralejo, Van Slambrouck, Nayadet, Estefa, Belen, Mireya, M. Neira, Blanca, Visco, Alba Zafra

Abonnés : Lordemann, A. Rovirola, Mascaro, J. Verdaguer, Laaksonen, Mariana, Peare, Kenni

Formation théorique: 4-4-2

Télévision du Real Madrid (espagnol)