Real Madrid Femenino Squad contre Granadilla

Liste des effectifs

GK: Misa, Belén.

FED: Kenti Robles, Babett Peter, Ivana Andrés, Olga Carmona, Claudia Florentino, Marta Corredera, Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez

MILIEU: Maite Oroz, Claudia Zornoza, Dana Benítez

FWD: Kosovare Asllani, Esther González, Lorena Navarro, Caroline Møller Hansen, Athenea del Castillo

Absences: Méline Gerard (doigt cassé), Malena Ortíz Cruz (convalescence d’une blessure de longue durée), Teresa Abelleira (blessure à la cheville), Aurélie Kaci (blessure), Nahikari García (blessure), Marta Cardona (blessure au ménisque)

Maite Oroz, Lucía Rodríguez et Claudia Florentino sont toutes de retour, mais le coup de pouce que cela apportera a été tempéré par les blessures de Kaci et Nahikari, ce qui signifie que Madrid reste toujours mince au milieu de terrain tout en perdant une option en attaque.

Des membres de la Cantera, Belén et Dana Benítez, ont également été appelés, bien qu’aucun ne soit susceptible de commencer.

On suppose que David Aznar devra aller avec un double pivot composé de Zornoza et Maite. La blessure de Nahikari rend très probable un double de Asllani et Esther et il sera intéressant de voir si Møller obtient son premier départ large ou si ce sera Lorena (ou Corredera).