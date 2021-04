Real Madrid Femenino Squad contre Real Betis

Liste des équipes

GK: Misa, Yohana, Sara Ezquerro

DÉF: Kenti Robles, Babett Peter, Ivana Andrés, Marta Corredera, Claudia Florentino

MILIEU: Thaisa, Aurélie Kaci, Maite Oroz, Teresa Abelleira

FWD: Olga Carmona, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson, Marta Cardona, Lorena Navarro, Ariana Arias

Les joueurs du Real Madrid Femenino reviendront au club après une pause internationale mouvementée contre le Real Betis, qui occupe la 15e place du classement Primera Iberdrola. Avec Levante nul et Madrid CFF perdant samedi, il y a une grande opportunité pour Las Blancas de grimper à la 2e place avec une victoire demain.

Malgré un certain nombre d’absences, David Aznar pourrait décider de tourner en prévision de la prochaine Copa de la Reina et d’affrontements en championnat contre son rival de la ville, le Madrid CFF.

Il manque le défenseur central Daiane – qui souffre actuellement de une autre lésion du ménisque et est probablement sur le long terme – Chioma Ubogagu, les sœurs Ortíz – Samara et Malena – et Jessica Martínez pour un carton rouge dans le match précédent contre EDF Logroño.