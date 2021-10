Real Madrid Femenino Squad contre Valence

Liste des effectifs

GK: Méline Gérard, Sofia

FED: Kenti Robles, Babett Peter, Olga Carmona, Claudia Florentino, Marta Corredera, Lucía Rodríguez, Rocío Gálvez

MILIEU: Teresa Abelleira, Maite Oroz, Claudia Zornoza, Marina Salas

FWD: Esther González, Lorena Navarro, Nahikari García, Caroline Møller Hansen, Paula Partido

Absences: Kosovare Asllani (blessure ligamentaire), Aurélie Kaci (blessure), Marta Cardona (blessure au ménisque), Malena Ortíz Cruz (convalescence d’une blessure longue durée), Misa (mise en quarantaine), Athenea del Castillo (mise en quarantaine), Ivana Andrés (mise en quarantaine)

Le Real Madrid a eu un énorme changement dans la composition de son équipe après la pause internationale. Les milieux de terrain centraux Teresa et Maite et l’attaquante Esther sont de retour de diverses blessures et sont disponibles pour la sélection. C’est un énorme coup de pouce pour Aznar, qui a aligné l’arrière centrale Claudia F. au milieu de terrain, ce qui a produit au mieux des résultats mitigés.

Asllani, Kaci et Cardona sont absents depuis un certain temps, mais sont rejoints par Misa, Athenea et Ivana. Ces trois derniers n’ont aucune blessure (à notre connaissance) et ont plutôt été mis en quarantaine après que l’équipe nationale a enregistré des tests COVID-19 positifs. Ceci malgré le fait que Misa, Athenea et Ivana obtiennent toutes des résultats négatifs, ce qui signifie que Madrid est très prudent dans ce cas.