Real Madrid Femenino vs Atlético Madrid reporté

Le juge de la compétition a annoncé aujourd’hui que le match de la 16e journée du Real Madrid Femenino contre l’Atlético Madrid a été reporté en raison de l’épidémie de COVID-19 dans le camp de Las Blancas.

Le match était prévu ce dimanche 9 janvier mais sera désormais reprogrammé à une date ultérieure. Le juge de compétition a déclaré que l’objectif est de reprogrammer le match à une nouvelle date aussi proche que possible de la date d’origine.

Mayca Jiménez Durillo de Diario AS a signalé hier qu’il y avait 10 cas positifs de COVID-19 entre les joueurs et le personnel d’entraîneurs du Real Madrid Femenino. Elle a également signalé que certains de ces cas auraient été détectés avant le retour de vacances et qu’on ne sait pas si l’épidémie a atteint l’équipe de Madrid.

Fils 10 casos entre cuerpo técnico y jugadoras. Algunos de ellos se habrían notificado antes de volver de vacaciones. Ahora queda saber si podrían llegar esos casos al partido. El club no suele comunicar las bajas, así que habrá que esperar a la convocatoria… https://t.co/f4ZxpH0m4J – Mayca Jiménez Durillo (@Mayca_Jimenez) 4 janvier 2022

Le club n’a pas communiqué qui a ou n’a pas été testé positif pour COVID-19 et ne divulguera probablement pas cette information.